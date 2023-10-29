У російській республіці комі горіли резервуари з нафтою: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У республіці комі рф на території виробничого підприємства горів резервуар з нафтою. Загорілось 360 квадратних метрів.Є постраждалий. Про це повідомляє УНН із посиланням на мнс росії.
Деталі
На території виробничого підприємства в муніципальному утворенні усинськ загорівся резервуар з нафтою. Площа пожежі становила 360 квадратних метрів.
Постраждала одна людина, її було госпіталізовано.
На місці працювали понад 50 фахівців і 18 одиниць техніки мнс росії.
Увечері стало відомо, що вогнеборці локалізували пожежу. Про причини загоряння - не повідомляють.
Доповнення
У краснодарському краї у ніч на 29 жовтня два безпілотники СБУ атакували нафтопереробний завод, уражено обладнання. Інформацію УНН підтвердили джерела в правоохоронних органах.