В России сошла лавина: под завалами могут находиться 15 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Лавина сошла в Мурманской области в районе Оленегорска, Россия. В месте схода лавины могла находиться туристическая группа из 15 человек. Об этом сообщил ТАСС в понедельник глава Оленегорска Олег Самарский, передает УНН.
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"В районе Оленегорска сошла лавина. Там могла оказаться группа из 15 человек. Пока непонятно, какой тропой они ушли. На месте работают спасатели", - заявил он.
Детали
По информации Life Shot, всего в группе, которая могла оказаться под завалами, 16 человек, 13 из которых - несовершеннолетние.
Напомним
Лавина сошла на горнолыжную трассу в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара днем 18 января. Снегом завалило два вагончика с пунктом проката горнолыжного снаряжения, также было повреждено кафе. По данным МЧС, под снежными завалами могли оказаться от четырех до 12 человек. Позже один из участников спасательной операции сообщил, что после схода лавины в Домбае спаслись шесть человек. Также известно об одном погибшем.