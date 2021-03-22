У Росії зійшла лавина: під завалами можуть перебувати 15 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Лавина зійшла у Мурманській області в районі Оленегорска, Росія. У місці сходження лавини могла перебувати туристична група з 15 осіб. Про це повідомив ТАСС в понеділок глава Оленегорска Олег Самарський, передає УНН.
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"У районі Оленегорска зійшла лавина. Там могла опинитися група з 15 осіб. Поки незрозуміло, який стежкою вони пішли. На місці працюють рятувальники", - заявив він.
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За інформацією Life Shot, всього у групі, що могла опинитися під завалами, 16 осіб, 13 з яких - неповнолітні.
Нагадаємо
Лавина зійшла на гірськолижну трасу в селищі Домбай на горі Мусса-Ачитара вдень 18 січня. Снігом завалило два вагончика з пунктом прокату гірськолижного спорядження, також було пошкоджено кафе. За даними МНС, під сніговими завалами могли опинитися від чотирьох до 12 осіб. Пізніше один з учасників рятувальної операції повідомив, що після сходу лавини в Домбай врятувалися шестеро осіб. Також відомо про одного загиблого.