У Росії зійшла лавина: під завалами можуть перебувати 15 осіб

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"У районі Оленегорска зійшла лавина. Там могла опинитися група з 15 осіб. Поки незрозуміло, який стежкою вони пішли. На місці працюють рятувальники", - заявив він.

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За інформацією Life Shot, всього у групі, що могла опинитися під завалами, 16 осіб, 13 з яких - неповнолітні.

Нагадаємо

Лавина зійшла на гірськолижну трасу в селищі Домбай на горі Мусса-Ачитара вдень 18 січня. Снігом завалило два вагончика з пунктом прокату гірськолижного спорядження, також було пошкоджено кафе. За даними МНС, під сніговими завалами могли опинитися від чотирьох до 12 осіб. Пізніше один з учасників рятувальної операції повідомив, що після сходу лавини в Домбай врятувалися шестеро осіб. Також відомо про одного загиблого.