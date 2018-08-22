В России заявили, что оснований для перевода Сенцова в другую колонию нет
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В управлении ФСИН в Ямало-Ненецком автономном округе сообщили, что нет оснований для перевода украинского режиссера Олега Сенцова в другую колонию. Об этом сказал начальник управления ФСИН по региону Александр Новиков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Юридических оснований, предусмотренных статьей 81 УИК (Уголовно-исполнительного кодекса РФ - ред.) для принятия решения об этапировании осужденного Олега Сенцова в другое исправительное учреждение, нет", - цитирует издание слова Новикова.
Также начальник управления ФСИН отметил, что Сенцов в письменной форме отказался от госпитализации в Лабытнангскую городскую больницу.
Как сообщал УНН, во вторник, 21 августа наступил сотый день с начала голодовки украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова в российской тюрьме. В связи с этим представители международных правозащитных организаций, общественные деятели и политики высказались с призывом освободить Сенцова и остальных "пленников Кремля", а в некоторых городах даже прошли массовые пикеты.