В России заявили, что оснований для перевода Сенцова в другую колонию нет

"Юридических оснований, предусмотренных статьей 81 УИК (Уголовно-исполнительного кодекса РФ - ред.) для принятия решения об этапировании осужденного Олега Сенцова в другое исправительное учреждение, нет", - цитирует издание слова Новикова.



Также начальник управления ФСИН отметил, что Сенцов в письменной форме отказался от госпитализации в Лабытнангскую городскую больницу.



Как сообщал УНН, во вторник, 21 августа наступил сотый день с начала голодовки украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова в российской тюрьме. В связи с этим представители международных правозащитных организаций, общественные деятели и политики высказались с призывом освободить Сенцова и остальных "пленников Кремля", а в некоторых городах даже прошли массовые пикеты.