У Росії заявили, що підстав для переведення Сенцова до іншої колонії немає

"Юридичних підстав, передбачених статтею 81 ДВК (Кримінально-виконавчого кодексу РФ – ред.) для прийняття рішення про етапування засудженого Олега Сенцова до іншої виправної установи, відсутні", - цитує видання слова Новікова.



Також начальник управління ФСВП зазначив, що Сенцов у письмовій формі відмовився від госпіталізації до Лабитнанзької міської лікарні.



Як повідомляв УНН, у вівторок, 21 серпня настав сотий день з початку голодування українського режисера, політв’язня Олега Сенцова в російській в’язниці. У зв’язку з цим представники міжнародних правозахисних організацій, громадські діячі та політики висловились із закликом звільнити Сенцова та решту “бранців Кремля”, а в деяких містах навіть пройшли масові пікети.