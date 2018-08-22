У Росії заявили, що підстав для переведення Сенцова до іншої колонії немає
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. В управлінні ФСВП в Ямало-Ненецькому автономному окрузі повідомили, що немає підстав для переведення українського режисера Олега Сенцова до іншої колонії. Про це сказав начальник управління ФСВП по регіону Олександр Новіков, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Юридичних підстав, передбачених статтею 81 ДВК (Кримінально-виконавчого кодексу РФ – ред.) для прийняття рішення про етапування засудженого Олега Сенцова до іншої виправної установи, відсутні", - цитує видання слова Новікова.
Також начальник управління ФСВП зазначив, що Сенцов у письмовій формі відмовився від госпіталізації до Лабитнанзької міської лікарні.
Як повідомляв УНН, у вівторок, 21 серпня настав сотий день з початку голодування українського режисера, політв’язня Олега Сенцова в російській в’язниці. У зв’язку з цим представники міжнародних правозахисних організацій, громадські діячі та політики висловились із закликом звільнити Сенцова та решту “бранців Кремля”, а в деяких містах навіть пройшли масові пікети.