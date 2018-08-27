В России зафиксировали всплеск ксенофобии
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. За последний год резко выросло количество россиян, выступающих против проживания в стране представителей отдельных национальностей. Об этом со ссылкой на опрос "Левады-центра" пишут российские "Ведомости", передает УНН.
Рейтинг "нежелательных" этносов возглавляют ромы (рост с 17 до 32%), китайцы (с 15 до 31%) и вьетнамцы (с 12 до 26%).
"Если в целом уровень этнофобии за год вырос на 12 п. п., то частота выбора тех или иных "нерусских" позиций увеличилась в 1,5 раза. То есть спектр неприязненного отношения расширился", – отметила социолог "Левада-центра" Карина Пипия.
Объяснить рост ксенофобии, по ее мнению, можно перенаправлением на коллективного другого раздражения, вызванного недовольством пенсионной реформой и ухудшением потребительских и социальных настроений.
Выросла (с 10 до 19%) и доля граждан, одобряющих идею "Россия для русских", которая снижалась с 2014 года. Кроме того, с 58 до 67% выросла доля респондентов, считающих, что правительство должно ограничивать приток мигрантов.
Напомним, в Беларуси спецслужбы заинтересовались мусульманами, которые имеют родственников в Украине.