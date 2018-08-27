У Росії зафіксували сплеск ксенофобії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. За останній рік різко зросла кількість росіян, які виступають проти проживання у країні представників окремих національностей. Про це з посиланням на опитування "Левади-центру" пишуть російські "Ведомости", передає УНН.
Рейтинг "небажаних" етносів очолюють роми (зростання з 17 до 32%), китайці (з 15 до 31%) і в'єтнамці (з 12 до 26%).
"Якщо в цілому рівень етнофобії за рік виріс на 12 п. п., то частота вибору тих чи інших "неросійських" позицій збільшилася в 1,5 рази. Тобто спектр неприязного ставлення розширився", - зазначила соціолог "Левада-центру" Каріна Піпія.
Пояснити зростання ксенофобії, на її думку, можна перенаправленням на колективне інше роздратування, викликане невдоволенням пенсійною реформою і погіршенням споживчих і соціальних настроїв.
Виросла (з 10 до 19%) і частка громадян, які схвалюють ідею "Росія для росіян", яка знижувалася з 2014 року. Крім того, з 58 до 67% зросла частка респондентів, які вважають, що уряд повинен обмежувати приплив мігрантів.
Нагадаємо, у Білорусі спецслужби зацікавилися мусульманами, які мають родичів в Україні.