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В России считают "бессмысленным" свое участие в саммите G7

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 декабря. УНН. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что "семерка" потеряла свою значимость как инструмент глобального управления решения проблем. По его словам, все больше важные вопросы решаются в других форматах, например, на G20. Об этом сообщает DW, информирует УНН.

Москва не стремится к возвращению в организацию стран "большой семерки", она не получала от президента США Дональда Трампа приглашения на очередной саммит G7, но в любом случае считает вопрос о своем участии в этой встрече бессмысленным, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в четверг, 26 декабря.

"Никаких приглашений не получали, и вообще об этом говорить, на мой взгляд, не имеет смысла. Это беспредметный такой разговор, потому что, как я уже сказал, у нас совершенно другие приоритеты, "семерка" - не в их числе", - сказал Рябков.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно говорили об утрате "семеркой" в последние годы своей былой значимости инструмента глобального управления. Все больше вопросов международной повестки решаются в совершенно других форматах, например, в "двадцатке", констатировал Рябков.

G7 утрачивает значимость

"То, что лидеры "семерки" встречаются, что-то обсуждают, выпускают какие-то заявления, дальше не остается без внимания, но значение всего этого мы совершенно не преувеличиваем", - резюмировал Сергей Рябков.

Следующий саммит G7 состоится в июне 2020 года на курорте Trump National Doral под Майами. Курорт занимает участок в 800 гектаров.

Россия была исключена из G8 в 2014 году из-за аннексии Крыма и поддержки пророссийских сепаратистов на востоке Украины.

Как сообщалось ранее в УНН, Конгресс США принял резолюцию против возвращения России в G7.

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