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У Росії вважають "безглуздою" свою участь у саміті G7

У Росії вважають "безглуздою" свою участь у саміті G7

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що "сімка" втратила свою значимість як інструмент глобального управління вирішення проблем. За його словами, все більше важливих питань вирішуються у інших форматах, наприклад, на G20. Про це повідомляє DW, інформує УНН.

Москва не прагне до повернення в організацію країн "великої сімки", вона не отримувала від президента США Дональда Трампа запрошення на черговий саміт G7, але в будь-якому випадку вважає питання про свою участь в цій зустрічі "безглуздим", заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков у четвер, 26 грудня.

"Ніяких запрошень не отримували, і взагалі про це говорити, на мій погляд, немає сенсу. Це безпредметна така розмова, тому що, як я вже сказав, у нас зовсім інші пріоритети, "сімка" - не в їх числі", - сказав Рябков.

Він нагадав, що президент Росії Володимир Путін і глава МЗС РФ Сергій Лавров неодноразово говорили про втрату "сімкою" в останні роки своєї колишньої значущості інструменту глобального управління. Все більше питань міжнародного порядку вирішуються в абсолютно інших форматах, наприклад, в "двадцятці", констатував Рябков.

"Те, що лідери" сімки "зустрічаються, щось обговорюють, випускають якісь заяви, далі не залишається без уваги, але значення всього цього ми абсолютно не перебільшуємо", - резюмував Сергій Рябков.

Наступний саміт G7 відбудеться в червні 2020 року на курорті Trump National Doral під Майамі. Курорт займає ділянку в 800 гектарів.

Росія була виключена з G8 в 2014 році через анексію Криму та підтримку бойовиків на сході України.

Як повідомлялося раніше в УНН, Конгрес США ухвалив резолюцію проти повернення Росії в G7.

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