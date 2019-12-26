У Росії вважають "безглуздою" свою участь у саміті G7
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що "сімка" втратила свою значимість як інструмент глобального управління вирішення проблем. За його словами, все більше важливих питань вирішуються у інших форматах, наприклад, на G20. Про це повідомляє DW, інформує УНН.
Москва не прагне до повернення в організацію країн "великої сімки", вона не отримувала від президента США Дональда Трампа запрошення на черговий саміт G7, але в будь-якому випадку вважає питання про свою участь в цій зустрічі "безглуздим", заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков у четвер, 26 грудня.
"Ніяких запрошень не отримували, і взагалі про це говорити, на мій погляд, немає сенсу. Це безпредметна така розмова, тому що, як я вже сказав, у нас зовсім інші пріоритети, "сімка" - не в їх числі", - сказав Рябков.
Він нагадав, що президент Росії Володимир Путін і глава МЗС РФ Сергій Лавров неодноразово говорили про втрату "сімкою" в останні роки своєї колишньої значущості інструменту глобального управління. Все більше питань міжнародного порядку вирішуються в абсолютно інших форматах, наприклад, в "двадцятці", констатував Рябков.
"Те, що лідери" сімки "зустрічаються, щось обговорюють, випускають якісь заяви, далі не залишається без уваги, але значення всього цього ми абсолютно не перебільшуємо", - резюмував Сергій Рябков.
Наступний саміт G7 відбудеться в червні 2020 року на курорті Trump National Doral під Майамі. Курорт займає ділянку в 800 гектарів.
Росія була виключена з G8 в 2014 році через анексію Криму та підтримку бойовиків на сході України.
Як повідомлялося раніше в УНН, Конгрес США ухвалив резолюцію проти повернення Росії в G7.