У Росії вважають "безглуздою" свою участь у саміті G7

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що "сімка" втратила свою значимість як інструмент глобального управління вирішення проблем. За його словами, все більше важливих питань вирішуються у інших форматах, наприклад, на G20. Про це повідомляє DW, інформує УНН.