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13 марта, 19:26 • 47383 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 104434 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 107499 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 107673 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101646 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 94929 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 110252 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131374 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В россии будут штрафовать за карты, на которых отсутствуют оккупированные рф территории Украины

В россии будут штрафовать за карты, на которых отсутствуют оккупированные рф территории Украины

Киев • УНН

 • 396107 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. госдума российской федерации приняла законопроект о введении штрафов и ареста за распространение карт на которых отсутствуют оккупированные рф территории Украины. Законопроект приняли сразу во втором и третьем чтениях, пишет УНН.

Детали

Согласно новому российскому закону, лица, распространяющие карты или другие материалы, на которых к территориям россии не включены оккупированные территории Украины, могут быть оштрафованы на сумму до 1 миллиона рублей или лишены свободы на срок до 15 суток.

Напомним

Российские оккупанты обстреливают временно оккупированные территории с целью провокации, пытаясь выдать обстрелы за действия ВСУ.

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