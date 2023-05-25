В россии будут штрафовать за карты, на которых отсутствуют оккупированные рф территории Украины

Детали

Согласно новому российскому закону, лица, распространяющие карты или другие материалы, на которых к территориям россии не включены оккупированные территории Украины, могут быть оштрафованы на сумму до 1 миллиона рублей или лишены свободы на срок до 15 суток.

Напомним

Российские оккупанты обстреливают временно оккупированные территории с целью провокации, пытаясь выдать обстрелы за действия ВСУ.

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