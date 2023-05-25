В россии будут штрафовать за карты, на которых отсутствуют оккупированные рф территории Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. госдума российской федерации приняла законопроект о введении штрафов и ареста за распространение карт на которых отсутствуют оккупированные рф территории Украины. Законопроект приняли сразу во втором и третьем чтениях, пишет УНН.
Детали
Согласно новому российскому закону, лица, распространяющие карты или другие материалы, на которых к территориям россии не включены оккупированные территории Украины, могут быть оштрафованы на сумму до 1 миллиона рублей или лишены свободы на срок до 15 суток.
Напомним
Российские оккупанты обстреливают временно оккупированные территории с целью провокации, пытаясь выдать обстрелы за действия ВСУ.
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