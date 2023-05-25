В росії штрафуватимуть за мапи, на яких відсутні окуповані рф територій України
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. держдума російської федерації ухвалила законопроєкт про введення штрафів і арешту за поширення карт на яких відсутні окуповані рф території України. Законопроєкт ухвалили одразу в другому і третьому читаннях, пише УНН.
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Згідно з новим російським законом, особи, які поширюють мапи або інші матеріали, на яких до територій росії не включені окуповані території України, можуть бути оштрафовані на суму до 1 мільйона рублів або позбавлені волі на строк до 15 діб.
Нагадаємо
Російські окупанти обстрілюють тимчасово окуповані території з метою провокації, намагаючись видати обстріли за дії ЗСУ.
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