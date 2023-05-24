"росія не зникла з карти": голова МЗС Австрії висловився про переговори з рф та перспективу вступу України в ЄС

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За словами очільника МЗС Австрії Александра Шалленберга, в його країні існує "хибна думка, що країна в безпеці, через нейтральну позицію" щодо війни в Україні. Політик зазначає, що офіційний Відень ніколи не був нейтральним і зараз його країна також підтримує всі санкції проти росії.

"Ми просто не беремо участі у фінансуванні летальної зброї", - каже дипломат.

На думку Шалленберга, нейтралітет "означає не вступати у військові союзи, залишатися наодинці в надзвичайних ситуаціях і бути здатним захистити себе".

"Саме тому коаліція Австрійської народної партії (ÖVP) і Зелених значно збільшить витрати на оборону в майбутньому - до рекордного рівня в 1,5 відсотка від валового внутрішнього продукту", - зазначив політик.

Шалленберг розповів, що Австрія підтримує неформальні канали зв'язку з російським урядом. Захід теж, на його думку, повинен продовжувати розмовляти з росією, як і адміністрація США.

"росія не зникла з карти. росія є найбільшим географічним сусідом ЄС і найбільшою ядерною державою на планеті. москва сидить за столом переговорів у численних міжнародних організаціях і, наприклад, є важливим гравцем у реалізації глобальних кліматичних та екологічних цілей. Ми повинні чітко заявити про переслідування російських воєнних злочинів в Україні та притягнення політичних лідерів до відповідальності за воєнні злочини та злочин агресії. Але Захід також повинен продовжувати переговори з росією і використовувати міжнародні форуми, такі як Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) та Організація Об'єднаних Націй (ООН), щоб чітко викласти наші позиції в ході прямих обмінів думками", - сказав політик.

Очільник австрійського МЗС торкнувся й теми переговорів. "Очевидно, що москва зараз не готова до переговорів. Вони просто хочуть створити факти на полі бою", - зазначає він.

"Ми абсолютно точно повинні продовжувати підтримувати Україну у військовій, гуманітарній та економічній сферах в її оборонній боротьбі та послідовно забезпечувати дотримання санкцій проти росії. Ціна за російську агресивну війну має злетіти якомога вище. Мета полягає в тому, щоб стримати росію та інші держави з військовими намірами таким чином, щоб вони в майбутньому утримувалися від жорстоких нападів на суверенні держави в неоімперських припадках", - додає очільник зовнішньополітичного відомства Австрії.

Шалленберг зауважив, що повернення до відносин з росією в цьому десятилітті, як до початку війни в лютому 2022 року, неможливе.

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"Я не припускаю, що політична система і політичне керівництво в росії суттєво зміниться до кінця цього десятиліття. Нам доведеться жити з тим, що наші відносини з росією залишатимуться неспокійними, оскільки бракуватиме найважливішого активу - довіри. У майбутньому Захід - і під цим я маю на увазі також Україну - не зможе покладатися на те, що росія дійсно дотримуватиметься підписаних угод. Саме тому Україна потребує західних гарантій безпеки", - зазначає дипломат.

"Вона повинна приєднатися, як тільки будуть виконані умови. Але важливо, щоб прогрес у переговорах про вступ у випадку України та Молдови, з одного боку, і шести західнобалканських країн, з іншого, оцінювався однаково. Не повинно бути дворівневого суспільства. Ми пообіцяли країнам Південно-Східної Європи вступ 20 років тому в Салоніках. Було б фатальним знаком, якби Україна і Молдова проскочили повз нас на швидкісній смузі, а західнобалканські країни залишилися б на узбіччі. Це може поставити під загрозу стабільність на Західних Балканах і ще більше посилити вплив Китаю, росії, Туреччини чи інших гравців", - додав Шалленберг.

Тому, за словами голови МЗС, Австрія ініціювала створення Групи друзів Західних Балкан у межах ЄС. До неї увійдуть такі країни, як Італія, Чехія, Словенія та Словаччина. Перша зустріч може відбутися в Австрії вже цього літа.

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