"россия не исчезла с карты": глава МИД Австрии высказался о переговорах с рф и перспективе вступления Украины в ЕС

Детали

По словам главы МИД Австрии Александра Шалленберга, в его стране существует "ошибочное мнение, что страна в безопасности, из-за нейтральной позиции" относительно войны в Украине. Политик отмечает, что официальная Вена никогда не была нейтральной и сейчас его страна также поддерживает все санкции против россии.

"Мы просто не участвуем в финансировании летального оружия", - говорит дипломат.

По мнению Шалленберга нейтралитет "означает не вступать в военные союзы, оставаться наедине в чрезвычайных ситуациях и быть способным защитить себя".

"Именно поэтому коалиция Австрийской народной партии (ÖVP) и Зеленых значительно увеличит расходы на оборону в будущем - до рекордного уровня в 1,5 процента от валового внутреннего продукта", - отметил политик.

Шалленберг рассказал, что Австрия поддерживает неформальные каналы связи с российским правительством. Запад тоже, по его мнению, должен продолжать разговаривать с россией, как и администрация США.

"россия не исчезла с карты. россия является крупнейшим географическим соседом ЕС и крупнейшей ядерной державой на планете. москва сидит за столом переговоров в многочисленных международных организациях и, например, является важным игроком в реализации глобальных климатических и экологических целей. Мы должны четко заявить о преследовании российских военных преступлений в Украине и привлечении политических лидеров к ответственности за военные преступления и преступление агрессии. Но Запад также должен продолжать переговоры с россией и использовать международные форумы, такие как Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Организация Объединенных Наций (ООН), чтобы четко изложить наши позиции в ходе прямых обменов мнениями", - сказал политик.

Глава австрийского МИД также коснулся вопроса переговоров. "Очевидно, что москва сейчас не готова к переговорам. Они просто хотят создать факты на поле боя", - отмечает он.

"Мы абсолютно точно должны продолжать поддерживать Украину в военной, гуманитарной и экономической сферах в ее оборонительной борьбе и последовательно обеспечивать соблюдение санкций против россии. Цена за российскую агрессивную войну должна взлететь как можно выше. Цель состоит в том, чтобы сдержать россию и другие государства с военными намерениями таким образом, чтобы они в будущем воздерживались от жестоких нападений на суверенные государства в неоимперских припадках", - добавляет глава внешнеполитического ведомства Австрии.

Шалленберг заметил, что возвращение к отношениям с россией в этом десятилетии, как до начала войны в феврале 2022 года не возможно.

Цитата

"Я не предполагаю, что политическая система и политическое руководство в россии существенно изменится до конца этого десятилетия. Нам придется жить с тем, что наши отношения с россией будут оставаться неспокойными, поскольку будет не хватать важнейшего актива - доверия. В будущем Запад - и под этим я имею в виду также Украину - не сможет полагаться на то, что россия действительно будет придерживаться подписанных соглашений. Именно поэтому Украина нуждается в западных гарантиях безопасности", - отмечает дипломат.

"Она должна присоединиться, как только будут выполнены условия. Но важно, чтобы прогресс в переговорах о вступлении в случае Украины и Молдовы, с одной стороны, и шести западнобалканских стран, с другой, оценивался одинаково. Не должно быть двухуровневого общества. Мы пообещали странам Юго-Восточной Европы вступление 20 лет назад в Салониках. Было бы роковым знаком, если бы Украина и Молдова проскочили мимо нас на скоростной полосе, а западнобалканские страны остались бы на обочине. Это может поставить под угрозу стабильность на Западных Балканах и еще больше усилить влияние Китая, россии, Турции или других игроков", - добавил Шалленберг.

Поэтому, по словам главы МИД, Австрия инициировала создание Группы друзей Западных Балкан в рамках ЕС. В нее войдут такие страны, как Италия, Чехия, Словения и Словакия. Первая встреча может состояться в Австрии уже этим летом.

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