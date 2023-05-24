росіяни обстрілюють окуповані території з метою дискредитації ЗСУ - Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Російські окупанти обстрілюють тимчасово окуповані території з метою провокації, намагаючись видати обстріли за дії ЗСУ. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram у вівторок, пише УНН.
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«Так, цього тижня противник здійснив провокаційний обстріл н.п. Токмак Запорізької області з метою подальшого звинувачення ЗСУ в руйнуваннях об’єктів цивільної інфраструктури. Разом з тим на місці вибуху однієї з російських ракет місцеві мешканці виявили її уламок, на якому було написано гасло: "За братву и за победу", яким організатори провокації викрили себе», - написала Маляр.
Додамо
Вона зазначила, що з метою приховання скоєного злочину зазначений уламок ракети знімати на відео окупантами було заборонено, а свідків інциденту попереджено про кримінальну відповідальність за розповсюдження будь-яких коментарів.
«Крім того, для обмеження можливостей цивільного населення з обміну інформацією противник цілеспрямовано знищив обладнання мобільного зв’язку в районах н. п. Гладківка, Обривка, Нова Маячка, Виноградове, Таврійське Херсонської області. Електроустаткування мобільного зв’язку демонтовано, а вежі повалено шляхом підрізання опор», - повідомила Маляр.
За її словами, до того ж російське окупаційне командування суворо заборонило проїзд цивільному населенню на тимчасово окуповану територію у районі населеного пункту Гола Пристань, де доступна мережа українського мобільного зв’язку.
Доповнення
Міський голова Мелітополя Іван Федоров на брифінгу повідомив, що кількість російських військових на Запорізькому напрямку "лише збільшується, а не зменшується".