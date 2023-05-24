Кількість військ рф на Запорізькому напрямку збільшується - мер Мелітополя
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Міський голова Мелітополя Іван Федоров на брифінгу повідомив, що кількість російських військових на Запорізькому напрямку "лише збільшується, а не зменшується", передає кореспондент УНН.
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"Кількість рашистських військових саме на Запорізькому напрямку поблизу Василівки, Молочанську, Токмаку лише збільшується, але їх точно не зменшується. Також ми бачимо тенденцію, що в селищах, з яких ворог робив примусову евакуацію, рашистські військові заїжджають до порожніх будинків та квартир. Якщо і бачимо тенденцію на переміщення ворожих військ, то точно в сторону Запорізького фронту, а не навпаки", - сказав Федоров.
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Крім цього, він повідомив, що протягом останніх двох днів було знищено вороже угруповування поблизу селища Велика Білозерка, що поруч з Мелітополем.
"Щонайменше десятки двохсотих та трьохсотих доставлялись до міста Мелітополя, як у міську лікарню, яка надає медичні послуги цивільному населенню, так і до захопленого дитячого санаторію, в якому ворог розташував свій військовий шпиталь", - розповів міський голова.
Він додав, що українські бійці повністю знищили військове угруповування поблизу селища Пологи та Токмаку. Зокрема, з Токмаку загиблих росіян "вивозили в братську могилу під Чапаєвку".
Нагадаємо
Військові рф активно розвішують відеокамери в тимчасово окупованому Мелітополі, щоб боротися з партизанським рухом.