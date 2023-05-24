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Количество войск рф на Запорожском направлении увеличивается - мэр Мелитополя

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 мая. УНН. Мэр Мелитополя Иван Федоров на брифинге сообщил, что количество российских военных на Запорожском направлении "только увеличивается, а не уменьшается", передает корреспондент УНН.

Цитата

"Количество рашистских военных именно на Запорожском направлении вблизи Васильевки, Молочанска, Токмака только увеличивается, но их точно не уменьшается. Также мы видим тенденцию, что в поселках, из которых враг делал принудительную эвакуацию, рашистские военные заезжают в пустые дома и квартиры. Если и видим тенденцию на перемещение вражеских войск, то точно в сторону Запорожского фронта, а не наоборот", - сказал Федоров.

Детали

Кроме этого, он сообщил, что в течение последних двух дней была уничтожена вражеская группировка вблизи поселка Большая Белозерка, что рядом с Мелитополем.

"По меньшей мере десятки двухсотых и трехсотых доставлялись в город Мелитополь, как в городскую больницу, которая предоставляет медицинские услуги гражданскому населению, так и в захваченный детский санаторий, в котором враг расположил свой военный госпиталь", - рассказал мэр.

Он добавил, что украинские бойцы полностью уничтожили военную группировку вблизи поселка Пологи и Токмака. В частности, из Токмака погибших россиян "вывозили в братскую могилу под Чапаевку".

Напомним

Военные рф активно развешивают видеокамеры во временно оккупированном Мелитополе, чтобы бороться с партизанским движением.

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