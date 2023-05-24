россияне обстреливают оккупированные территории с целью дискредитации ВСУ - Минобороны

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«Так, на этой неделе противник совершил провокационный обстрел н.п. Токмак Запорожской области с целью дальнейшего обвинения ВСУ в разрушениях объектов гражданской инфраструктуры. Вместе с тем на месте взрыва одной из российских ракет местные жители обнаружили ее обломок, на котором был написан лозунг: "За братву и за победу", которым организаторы провокации разоблачили себя», - написала Маляр.

Добавим

Она отметила, что с целью сокрытия совершенного преступления указанный обломок ракеты снимать на видео оккупантами было запрещено, а свидетели инцидента предупреждены об уголовной ответственности за распространение любых комментариев.

«Кроме того, для ограничения возможностей гражданского населения по обмену информацией противник целенаправленно уничтожил оборудование мобильной связи в районах н. п. Гладковка, Обрыв, Новая Маячка, Виноградово, Таврическое Херсонской области. Электрооборудование мобильной связи демонтировано, а вышки повалены путем подрезания опор», - сообщила Маляр.

По ее словам, к тому же российское оккупационное командование строго запретило проезд гражданскому населению на временно оккупированную территорию в районе населенного пункта Голая Пристань, где доступна сеть украинской мобильной связи.

Дополнение

Городской голова Мелитополя Иван Федоров на брифинге сообщил, что количество российских военных на Запорожском направлении "только увеличивается, а не уменьшается".