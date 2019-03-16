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В России умерла 38-летняя певица

Киев • УНН

 • 27379 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Певица Юлия Началова умерла в субботу в Москве возрасте 38 лет. Об этом сообщила официальный представитель артистки Анна Исаева, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

В России умерла 38-летняя певица

"Час назад перестало биться сердце нашей Юли", - сообщила Исаева.

В субботу врачи прооперировали ногу Началовой, сообщил ранее отец певицы, композитор Виктор Началов. До этого артистка была доставлена в одну из столичных клиник из-за плохого самочувствия, ее состояние оценивалось как тяжелое, Началову ввели в состояние искусственной комы. Она была помещена в реанимацию и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Юлия Началова родилась 31 января 1981 года в Воронеже в семье композитора и музыканта. Началова выпустила семь альбомов. Самыми известными стали композиции "Герой не моего романа", "Между мной и тобой", "Цветик-семицветик".

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