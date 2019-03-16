У Росії померла 38-річна співачка
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Співачка Юлія Началова померла в суботу в Москві віці 38 років. Про це повідомила офіційний представник артистки Анна Ісаєва, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Годину тому перестало битися серце нашої Юлі", - повідомила Ісаєва.
У суботу лікарі прооперували ногу Началової, повідомив раніше батько співачки, композитор Віктор Началов. До цього артистка була доставлена в одну зі столичних клінік через погане самопочуття, її стан оцінювався як тяжкий, Началову ввели в стан штучної коми. Вона була поміщена в реанімацію і підключена до апарату штучної вентиляції легенів.
Юлія Началова народилася 31 січня 1981 року в Воронежі в сім'ї композитора і музиканта. Началова випустила сім альбомів. Найвідомішими стали композиції "Герой не моего романа", "Между мной и тобой", "Цветик-семицветик".