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В россии планируют запретить продавать нефть странам, которые установят ограничения на цены — Bloomberg

В россии планируют запретить продавать нефть странам, которые установят ограничения на цены — Bloomberg

Киев • УНН

 • 1304432 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Кремль разрабатывает проект указа президента, который запретит российским компаниям, покупающим национальную нефть, продавать ее любому, кто участвует в ограничении цены.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Указ запрещает сотрудничать как с компаниями, так и со странами, присоединяющимися к механизму ограничения цен, пишет издание.

Это запретить любые ссылки на ограничение цены в контрактах на российскую нефть или продукты, а также запретить загрузки, предназначенные для любых стран, которые введут ограничения, поскольку вопрос еще не обнародован.

Европейский Союз пытается договориться о том, насколько строгим должно быть ограничение цены. В пятницу дипломаты прекратили переговоры по ограничению примерно 65 долларов за баррель, что значительно превышает текущую цену основной российской экспортной нефти. Разногласия по поводу уровня цен оставались укорененными, и переговоры были перенесены на понедельник.

В России неоднократно заявляли, что страна не будет снабжать энергию тем, кто присоединится к ограничению цен. Вместо этого страна перенаправит поставки нефти на рыночно-ориентированных партнеров или сократить произведение.

Индия, Турция и другие крупные покупатели не подписались на ограничения. На данном этапе похоже, что они будут без проблем продолжать покупать российскую нефть, поскольку последнее предложение имеет лимит, значительно превышающий текущие рыночные цены.

Напомним

Внедрение потолка цен на российскую нефть сократит поступление в российский бюджет на несколько миллиардов долларов. Но основное влияние на экономику России окажет эффективное внедрение эмбарго на нефть и нефтепродукты. Об этом УНН рассказал директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

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