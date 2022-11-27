У росії планують заборонити продавати нафту країнам, які встановлять обмеження на ціни — Bloomberg
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Кремль розробляє проект указу президента, який заборонить російським компаніям, які купують національну нафту, продавати її будь-кому, хто бере участь у обмеженні ціни.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
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Указ забороняє співпрацювати як з компаніями, так і з країнами, які приєднаються до механізму обмеження цін, пише видання.
Це заборонить будь-які посилання на обмеження ціни в контрактах на російську нафту або продукти, а також заборонить завантаження, призначені для будь-яких країн, які введуть обмеження, за словами особи, яка побажала не називати її імені, оскільки питання ще не оприлюднено.
Європейський Союз намагається домовитися про те, наскільки суворим має бути обмеження ціни. У п'ятницю дипломати призупинили переговори щодо обмеження приблизно в 65 доларів за барель, що значно перевищує поточну ціну основної російської експортної нафти. Розбіжності щодо рівня цін залишалися вкоріненими, і переговори були перенесені на понеділок.
У росії неодноразово заявляли, що країна не постачатиме енергію тим, хто приєднається до обмеження цін. Замість цього країна перенаправить поставки нафти на «ринково-орієнтованих партнерів» або скоротить видобуток.
Індія, Туреччина та інші великі покупці не підписалися на обмеження. На даному етапі схоже, що вони без проблем продовжуватимуть купувати російську нафту, оскільки остання пропозиція має ліміт, який значно перевищує поточні ринкові ціни.
Нагадаємо
Впровадження стелі цін на російську нафту скоротить надходження до російського бюджету на декілька мільярдів доларів. Але основний вплив на економіку рф здійснить ефективне впровадження ембарго на нафту та нафтопродукти. Про це в коментарі УНН розповів директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.