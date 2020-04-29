В работе Twitter произошел сбой
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. В работе социальной сети Twitter произошел сбой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сервис Downdetector.
Больше всего о неполадках сообщают в США и Японии.
По данным сервиса, большая часть пользователей (73%) жалуется на сбои в работе сайта. Еще 14% испытывают проблемы с приложением для iPhone и iPad, 12% - с приложением для операционной системы Android.
Напомним, ранее пользователи жаловались на сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp.