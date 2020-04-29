У роботі Twitter стався збій

Найбільше про неполадки повідомляють в США і Японії.

За даними сервісу, велика частина користувачів (73%) скаржиться на збої в роботі сайту. Ще 14% відчувають проблеми з додатком для iPhone і iPad, 12% - з додатком для операційної системи Android.

Нагадаємо, раніше користувачі скаржились на збої в роботі Facebook, Instagram і WhatsApp.