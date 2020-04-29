У роботі Twitter стався збій
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. В роботі соціальної мережі Twitter стався збій. Про це повідомляє УНН з посиланням на сервіс Downdetector.
Найбільше про неполадки повідомляють в США і Японії.
За даними сервісу, велика частина користувачів (73%) скаржиться на збої в роботі сайту. Ще 14% відчувають проблеми з додатком для iPhone і iPad, 12% - з додатком для операційної системи Android.
Нагадаємо, раніше користувачі скаржились на збої в роботі Facebook, Instagram і WhatsApp.