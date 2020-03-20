Користувачі скаржаться на збої в роботі Facebook, Instagram і WhatsApp
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Користувачі скаржаться на збої в роботі популярних соціальних мереж, а також месенджерів. За даними сервісу Downdetector, чимало скарг надійшло щодо роботи Facebook і Instagram, передає УНН.
Відзначимо, що найбільша кількість скарг була зафіксована близько 20:30. Із проблемами стикнулись користувачі у США, атакож Європи.
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Користувачі скаржились на роботу Facebook, Facebook Messenger, Instagram та WhatsApp.
Додамо, що Facebook, Instagram і WhatsApp належать компанії Facebook.