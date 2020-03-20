Пользователи жалуются на сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Пользователи жалуются на сбои в работе популярных социальных сетей, а также мессенджеров. По данным сервиса Downdetector, немало жалоб поступило на работу Facebook и Instagram, передает УНН.
Отметим, что наибольшее количество жалоб было зафиксировано около 20:30. С проблемами столкнулись пользователи США, а также Европы.
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Пользователи жаловались на работу Facebook, Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp.
Добавим, что Facebook, Instagram и WhatsApp принадлежат компании Facebook.