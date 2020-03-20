Пользователи жалуются на сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100432 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103585 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105629 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104612 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113262 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100832 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105293 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106654 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131570 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130451 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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4 марта, 18:57 • 109210 просмотра
Актуальное
Пользователи жалуются на сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp

Пользователи жалуются на сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp

Киев  •  УНН

 • 16782 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Пользователи жалуются на сбои в работе популярных социальных сетей, а также мессенджеров. По данным сервиса Downdetector, немало жалоб поступило на работу Facebook и Instagram, передает УНН.

Отметим, что наибольшее количество жалоб было зафиксировано около 20:30. С проблемами столкнулись пользователи США, а также Европы.

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Пользователи жаловались на работу Facebook, Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp.

Добавим, что Facebook, Instagram и WhatsApp принадлежат компании Facebook.

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