В Ровно заблокировали деятельность торговцев людьми за границу
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В Ровно правоохранители разоблачили и блокировали деятельность торговцев людьми, которые переправляли женщин за границу для сексуальной эксплуатации. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
По данным спецслужбы, в состав группы входило трое жительниц областного центра. Злоумышленницы подыскивали женщин, которые нуждались в деньгах для решения материальных проблем, и занимали им соответствующие средства. Однако для возвращения “кредитов” фигуранты производства предлагали женщинам “высокооплачиваемую” работу в одной из стран Ближнего Востока.
Правоохранители задержали одну из злоумышленниц в аэропорту Львова во время отправки очередной “должницы” за границу. Одновременно в Ровно задержали еще двух участниц группы торговцев людьми.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.
Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.
Напомним, в Молдове арестовали украинца по подозрению в организации торговли детьми.