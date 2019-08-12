У Рівному заблокували діяльність торговців людьми за кордон

За даними спецслужби, до складу групи входило троє жительок обласного центру. Зловмисниці підшукували жінок, які потребували грошей для вирішення матеріальних проблем, та позичали їм відповідні кошти. Проте для повернення “кредитів” фігуранти провадження пропонували жінкам “високооплачувану” роботу в одній з країн Близького Сходу.

Правоохоронці затримали одну із зловмисниць в аеропорту Львова під час відправки чергової “боржниці” за кордон. Одночасно у Рівному було затримано ще двох учасниць групи торгівців людьми.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 149 (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення фігурантам справи про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Нагадаємо, у Молдові заарештували українця за підозрою в організації торгівлі дітьми.