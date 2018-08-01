В реке на Закарпатье нашли тела двух детей
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Полицейские устанавливают обстоятельства гибели двух детей в Закарпатской области. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции в области, передает УНН.
"Тела мальчика и девочки, которых как безвести пропавших разыскивала полиция Виноградовского района, спасатели нашли в реке Тиса. Полицейские работают над делом и уже назначили ряд экспертиз для определения причин смерти", - говорится в сообщении.
С 29 июля полицейские вместе со спасателями, кинологами и жителями села Тросник Виноградовского района разыскивали 9-летнего мальчика и 10-летнюю девочку. В тот день дети пошли купаться на реку Тиса и исчезли. По данному факту следователи начали уголовное производство.
Напомним, накануне спасатели нашли тело девочки, которая исчезла в водах реки Тиса несколько дней назад.