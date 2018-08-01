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У річці на Закарпатті знайшли тіла двох дітей

У річці на Закарпатті знайшли тіла двох дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Поліцейські встановлюють обставини загибелі двох дітей у Закарпатській області. Про це повідомив відділ комунікації поліції в області, передає УНН.

"Тіла хлопчика та дівчинки, яких як безвісти зниклих розшукувала поліція Виноградівщини, рятувальники знайшли у річці Тиса. Поліцейські працюють над справою і вже призначили ряд експертиз на визначення причин смерті", - йдеться в повідомленні.

З 29 липня поліцейські разом із рятувальниками, кінологами та жителями села Тросник Виноградівського району розшукували 9-річного хлопчика та 10-річну дівчинку. Того дня діти пішли купатися на річку Тиса і зникли. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження.

Нагадаємо, напередодні рятувальники знайшли тіло дівчинки, яка зникла у водах річки Тиса кілька днів тому. 

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