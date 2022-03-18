В РФ ввели квоты на беженцев с Украины. Женщин и детей будут отправлять на Урал

Детали

Речь о постановлении от 12.03.2022 № 349 “О распределении по субъектам Российской Федерации граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, которые постоянно проживают на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и тех, кто прибыл на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке”. В этом документе распределили квоты на размещение граждан Украины среди субъектов Российской Федерации и во временно оккупированном Крыму.

“Как следствие такого квотирования предполагается, что после достижения квоты в одном из субъектов или во временно оккупированном Крыму вновь прибывшие лица перемещаются в те регионы России, которые свои квоты не выбрали. На регионы, территориально приближенных к Украине и которые имеют схожие климатические условия выделено менее 40% квот и они уже исчерпаны”, - говорится в сообщении.

Такие российские города как Москва и Санкт-Петербург, имеющие лучшую экономическую базу, - беженцев не принимают вообще. Более 60% квот - регионы России со сложными климатическими и экономическими условиями. Такие как Урал, Сибирь и Северный Кавказ.

“Там и взрослым, вполне здоровым людям приходится адаптироваться длительное время, не говоря уже о детях и людях преклонного возраста, - отмечает Ташева, - Россия в очередной раз демонстрирует свое истинное отношение к украинцам. Остается надеяться, что все без исключения украинцы это поймут, и не будут искать приют у врага, пока другие граждане ценой собственной жизни и здоровья защищают суверенитет и территориальную целостность Украины”.