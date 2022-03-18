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У РФ ввели квоти на біженців з України. Жінок та дітей відправлятимуть на Урал

У РФ ввели квоти на біженців з України. Жінок та дітей відправлятимуть на Урал

Київ • УНН

 • 248943 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Через війну близько 100 тисяч українців опинилися на території РФ. 90% яких насильно вивезли з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей ще на початку лютого 2022 року. Це переважно жінки з дітьми та люди похилого віку. З 12 березня цих людей будуть розсилати по території РФ згідно квотам. Про це у Facebook повідомила заступниця Постійного представника Президента України в АРК Таміла Ташева, передає УНН.

Деталі

Мова про постанову від 12.03.2022 № 349 “Про розподіл за суб’єктами Російської Федерації громадян Російської Федерації, України, Донецької Народної Республіки, Луганської Народної Республіки та осіб без громадянства, які постійно проживають на територіях України, Донецької Народної Республіки, Луганської Народної Республіки, які вимушено залишили території України, Донецької Народної Республіки, Луганської Народної Республіки і тих, хто прибув на територію Російської Федерації в екстреному масовому порядку”. У цьому документі розподілили квоти на розміщення громадян України серед суб’єктів Російської Федерації та в тимчасово окупованому Криму.

“Як наслідок такого квотування передбачається, що після досягнення квоти в одному з суб’єктів чи в тимчасово окупованому Криму новоприбулі особи переміщуються до тих регіонів росії, які свої квоти не вибрали. На регіони, територіально наближені до України та, які мають схожі кліматичні умови виділено менше як 40% квот і вони вже вичерпані”, – йдеться в повідомленні.

Такі російські міста як Москва та Санкт-Петербург, що мають кращу економічну базу, – біженців не приймають узагалі. Понад 60% квот – регіони Росії зі складними кліматичними та економічними умовами. Такі як Урал, Сибір та північний Кавказ.

“Там і дорослим, цілком здоровим людям доводиться адаптуватися тривалий час, не говорячи вже про дітей та людей похилого віку, – зазначає Ташева, – Росія вкотре демонструє своє справжнє ставлення до українців. Залишається сподіватися, що усі без виключення українці це зрозуміють, і не будуть шукати прихисток у ворога, доки інші громадяни ціною власного життя та здоров’я захищають суверенітет та територіальну цілісність України”.

Українські Національні Новини

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