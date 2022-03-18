У РФ ввели квоти на біженців з України. Жінок та дітей відправлятимуть на Урал

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Мова про постанову від 12.03.2022 № 349 “Про розподіл за суб’єктами Російської Федерації громадян Російської Федерації, України, Донецької Народної Республіки, Луганської Народної Республіки та осіб без громадянства, які постійно проживають на територіях України, Донецької Народної Республіки, Луганської Народної Республіки, які вимушено залишили території України, Донецької Народної Республіки, Луганської Народної Республіки і тих, хто прибув на територію Російської Федерації в екстреному масовому порядку”. У цьому документі розподілили квоти на розміщення громадян України серед суб’єктів Російської Федерації та в тимчасово окупованому Криму.

“Як наслідок такого квотування передбачається, що після досягнення квоти в одному з суб’єктів чи в тимчасово окупованому Криму новоприбулі особи переміщуються до тих регіонів росії, які свої квоти не вибрали. На регіони, територіально наближені до України та, які мають схожі кліматичні умови виділено менше як 40% квот і вони вже вичерпані”, – йдеться в повідомленні.

Такі російські міста як Москва та Санкт-Петербург, що мають кращу економічну базу, – біженців не приймають узагалі. Понад 60% квот – регіони Росії зі складними кліматичними та економічними умовами. Такі як Урал, Сибір та північний Кавказ.

“Там і дорослим, цілком здоровим людям доводиться адаптуватися тривалий час, не говорячи вже про дітей та людей похилого віку, – зазначає Ташева, – Росія вкотре демонструє своє справжнє ставлення до українців. Залишається сподіватися, що усі без виключення українці це зрозуміють, і не будуть шукати прихисток у ворога, доки інші громадяни ціною власного життя та здоров’я захищають суверенітет та територіальну цілісність України”.