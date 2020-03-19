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В РФ отказываются проверять на коронавирус удерживаемых крымских татар - Денисова

В РФ отказываются проверять на коронавирус удерживаемых крымских татар - Денисова

Киев  •  УНН

 • 12167 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Российские власти не предоставляет медицинскую помощь незаконно удерживаемым в РФ крымским татарам, которые имеют критическое состояние здоровья. Власть не реагирует на просьбы крымского татарина Сервера Мустафаева проверить его на коронавирус. Об этом в Facebook написала Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.

"Российские власти в условиях объявленной ВОЗ пандемии коронавирусной инфекции уже более двух недель не оказывают никакой медицинской помощи незаконно удерживаемым гражданам Украины Серверу Мустафаеву и Эрнесу Аметову", - написала Денисова.

По ее словам, несмотря на критическое состояние здоровья и явные признаки респираторного заболевания, повышенную температуру тела, сильную головную боль, кашель и общую слабость в теле, крымских татар все равно доставили в "Южный окружной военный суд", где в отношении них продолжаются судебные слушания.

"Несмотря на то, что Сервер Мустафаев подал в суд ходатайство с требованием вызвать врачей, чтобы провести необходимые анализы, в том числе и на коронавирус и установить точный диагноз состояния его здоровья, медицинская помощь гражданину Украины так и не предоставляется", - написала Денисова.

По ее словам, она призывает уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову немедленно обеспечить проведение квалифицированной диагностики состояния здоровья наших сограждан и предоставить им необходимую врачебную помощь с учетом пробы на коронавирус.

"Прошу представителей международных правозащитных организаций применить все имеющиеся рычаги влияния на страну-агрессора РФ чтобы обеспечить соблюдение основополагающего права на жизнь незаконно заключенных граждан Украины", - добавила Денисова.

Напомним, Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова сообщала, что издевательства оккупационных властей в так называемых судах "Республики Крым" над крымскими татарами - продолжаются.

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