В РФ отказываются проверять на коронавирус удерживаемых крымских татар - Денисова

КИЕВ. 19 марта. УНН. Российские власти не предоставляет медицинскую помощь незаконно удерживаемым в РФ крымским татарам, которые имеют критическое состояние здоровья. Власть не реагирует на просьбы крымского татарина Сервера Мустафаева проверить его на коронавирус. Об этом в Facebook написала Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.