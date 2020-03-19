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У РФ відмовляються перевіряти на коронавірус утримуваних кримських татар – Денісова

У РФ відмовляються перевіряти на коронавірус утримуваних кримських татар – Денісова

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Російська влада не надає медичну допомогу незаконно утримуваним у РФ кримським татарам, які мають критичний стан здоров'я. Влада не реагує на прохання кримського татарина Сервера Мустафаєва перевірити його на коронавірус. Про це у Facebook написала Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.

“Російська влада в умовах оголошеної ВООЗ пандемії коронавірусної інфекції вже більше двох тижнів не надає жодної медичної допомоги незаконно утримуваним громадянам України Серверу Мустафаєву та Ернесу Аметову”, — написала Денісова.

За її словами, попри критичний стан здоров’я та явні ознаки респіраторного захворювання, підвищену температуру тіла, сильний головний біль, кашель та загальну слабкість у тілі, кримських татар все одно доставили до “Южного окружного военного суда”, де відносно них продовжуються судові слухання.

“Попри те, що Сервер Мустафаєв подав до суду клопотання з вимогою викликати лікарів, аби провести необхідні аналізи, в тому числі і на коронавірус та встановити точний діагноз стану його здоров’я, медична допомога громадянину України так і не надається”, — написала Денісова.

За її словами, вона закликає уповноваженого з прав людини в РФ Тетяну Москалькову негайно забезпечити проведення кваліфікованої діагностики стану здоров’я наших співгромадян та надати їм необхідну лікарську допомогу з урахуванням проби на коронавірус.

“Прошу представників міжнародних правозахисних організацій застосувати всі наявні важелі впливу на країну-агресора РФ аби забезпечити дотримання основоположного права на життя незаконно ув’язнених громадян України”, — додала Денісова.

Нагадаємо, Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова повідомляла, що знущання окупаційної влади в так званих судах “Республики Крым” над кримськими татарами — продовжуються.

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