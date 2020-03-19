У РФ відмовляються перевіряти на коронавірус утримуваних кримських татар – Денісова

КИЇВ. 19 березня. УНН. Російська влада не надає медичну допомогу незаконно утримуваним у РФ кримським татарам, які мають критичний стан здоров'я. Влада не реагує на прохання кримського татарина Сервера Мустафаєва перевірити його на коронавірус. Про це у Facebook написала Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.