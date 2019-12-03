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В Раде объявили об исключении из фракции "Слуга народа" Полякова и Скороход

В Раде объявили об исключении из фракции "Слуга народа" Полякова и Скороход

Киев  •  УНН

 • 16942 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Верховной Раде Украины на пленарном заседании сообщили об исключении из депутатской фракции "Слуга народа" народных депутатов Украины Антона Полякова и Анны Скороход. Об этом сообщил председатель ВРУ Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

"Согласно протоколу заседания депутатской фракции "Слуга народа" от 15 ноября 2019 года сообщаю об исключении из состава депутатской фракции "Слуга народа" нардепов Антона Полякова и Анны Скороход", - отметил Разумков.

Напомним, в ноябре "слуги народа" исключили из фракции Скороход и Полякова.

В СН заявляли, что Скороход и Поляков нарушали договоренности фракции "Слуга народа".

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что уже третий народный депутат - Роман Иванисов - был исключен из "Слуги народа", в партии продолжается очистка.

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