Іванісова виключили зі “Слуги народу” - Зеленський

“Третього депутата по кількості було виключено з партії „Слуга Народу“, і ми цим пишаємось, тому що у нас продовжується очищення, тому що ми дійсно партія народна, ми служимо народу України. Ми набрали звичайних людей з народу і завжди казали — якщо ми будемо знаходити щось кримінальне, якісь будуть новини про договорняки чи якісь кримінальні справи... коли будемо знаходити таких людей, ми будемо виключати, тому що у нас монобільшість”, — сказав Президент.

З його слів, найголовніше це “не кількість депутатів, а щоб це були порядні, чесні, професійні люди”.

Як повідомляв УНН, з посиланням на правоохоронні органи, нардеп Іванісов в 1996 році був засуджений за згвалтування неповнолітньої і відбув покарання у вигляді 2 років 6 місяців в колонії загального режиму.

Сам народний депутат Іванісов ці факти заперечує і навіть розмістив на своїй сторінці в Facebook фото-копію довідки про відсутність судимості.

Коментуючи УНН інформацію про наявність в біографії Іванісова такого факту, голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що якщо з’ясується, що нардеп від “Слуги народу” Роман Іванісов дійсно був засуджений за зґвалтування неповнолітньої, то це питання буде винесено на розгляд фракції.

Пізніше Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка повідомив, що перевірка підтвердила той факт, що народний депутат з фракції “Слуга народу” Роман Іванісов відбув тюремний термін за зґвалтування неповнолітньої.

Після Портнов в своєму Telegram-каналі оприлюднив копію указу другого Президента України Леоніда Кучми про помилування Романа Іванісова, а також вирок.

Нагадаємо, у “Слузі народу” ухвалили офіційне рішення щодо Іванісова.

Раніше парламентська фракція “Слуга народу” під час засідання виключила зі свого складу двох нардепів — Анну Скороход та Антона Полякова.