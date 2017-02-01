В ПХГ Украины осталось меньше 10 млрд куб. м газа
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 30 января уменьшился до 9,976 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ПАО "Укртрансгаз".
По последним данным, в течение суток из ПХГ Украины было отобрано 77,56 млн куб. м газа.
При этом в данных за 30 января указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 40,79 млн куб. м, из Польши - 3,10 млн куб. м, из Венгрии - 2,85 млн куб. м газа.
Так, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 32%.
Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.