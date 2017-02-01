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У ПСГ України залишилося менше 10 млрд куб. м газу

Київ • УНН

 • 9276 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 30 січня зменшився до 9,976 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".

За останніми даними, протягом доби з ПСГ України було відібрано 77,56 млн куб. м газу.

При цьому в даних за 30 січня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 40,79 млн куб. м, з Польщі - 3,10 млн куб. м, з Угорщини - 2,85 млн куб. м газу.

Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 32%.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Українські Національні Новини

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