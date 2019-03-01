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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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В ПХГ Украины осталось 9,77 млрд куб. м газа

В ПХГ Украины осталось 9,77 млрд куб. м газа

Киев  •  УНН

 • 10688 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 27 февраля уменьшился до 9,776 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ПАО "Укртрансгаз".

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.

В течение суток из ПХГ Украины отобрано 44,20 млн куб. м газа.

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При этом в данных за 27 февраля указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии - 18,05 млн куб. м, из Венгрии - 2,31 млн куб. м, из Польши - 3,88 млн куб. м газа.

Так, украинские ПХГ на сегодня заполнены на 31%.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Как сообщал УНН, с ноября 2018 года цены на газ для населения выросли на 23,5% - до 8550 грн за тыс. куб. м. В Минсоцполитики допускают очередное повышение цены на газ с 1 мая.

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