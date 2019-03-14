В ПХГ Украины осталось 9,19 млрд куб. м газа
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 12 марта уменьшился до 9,199 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ПАО "Укртрансгаз".
По последним данным, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.
В течение суток из ПХГ Украины отобрано 29,02 млн куб. м газа.
При этом в данных за 12 марта указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии - 9,23 млн куб. м, из Венгрии - 6,08 млн куб. м, из Польши - 4,62 млн куб. м газа.
Таким образом, украинские ПХГ на сегодня заполнены на 29%.
Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.
Как сообщал УНН, с ноября 2018-го цены на газ для населения выросли на 23,5% - до 8550 грн за тыс. куб. м. В Минсоцполитики допускают очередное повышение цены на газ с 1 мая.