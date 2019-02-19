В ПХГ Украины осталось 10,26 млрд куб. м газа
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 17 февраля уменьшился до 10,267 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ПАО "Укртрансгаз".
По последним данным, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.
В течение суток из ПХГ Украины отобрано 41,56 млн куб. м газа.
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При этом в данных за 17 февраля указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии - 18,08 млн куб. м, из Венгрии - 2,98 млн куб. м, из Польши - 4,66 млн куб. м газа.
Таким образом, украинские ПХГ на сегодня заполнены на 33%.
Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.
Как сообщал УНН, с ноября 2018 года цены на газ для населения выросли на 23,5% - до 8550 грн за тыс. куб. м. В Минсоцполитики допускают очередное повышение цены на газ с 1 мая.