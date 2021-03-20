В прямом эфире румынского телеканала на ведущую напала обнаженная женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В прямом эфире румынского канала Antena 1 на телеведущую напала обнаженная женщина, сообщает УНН со ссылкой на видео инцидента.
Ведущая шоу "Прямой доступ" Мирела Вайда стала жертвой нападения со стороны обнаженной женщины, которая пыталась бросить в нее кирпич.
Женщина, вероятно, проникла в студию через незащищенный вход.
Как сообщает румынский сайт G4Media.ro, нападавшая была выписаны из психиатрической больницы. Однако, что именно стало причиной нападения точно неизвестно.
СМИ также не исключают, что канал сам инсценировал нападение, ведь его не единожды штрафовали за вторжение в частную жизнь и другого рода нарушения.
В полиции однако подтвердили задержание женщины, совершившей нападение на ведущую.