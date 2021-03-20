У прямому ефірі румунського телеканалу на ведучу напала оголена жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. У прямому ефірі румунського каналу Antena 1 на телеведучу напала оголена жінка, повідомляє УНН з посиланням на відео інциденту.
Ведуча шоу "Прямий доступ" Мірела Вайда стала жертвою нападу з боку оголеної жінки, яка намагалася кинути в неї цеглину.
Жінка, ймовірно, проникла в студію через незахищений вхід.
Як повідомляє румунський сайт G4Media.ro, нападниця нещодавно була виписана з психіатричної лікарні. Однак, що саме стало причиною нападу достеменно невідомо.
ЗМІ також не виключають, що канал сам інсценував напад, адже його не один раз штрафували за вторгнення в приватне життя та іншого роду порушення.
У поліції однак підтвердили затримання жінки, що вчинила напад на ведучу.