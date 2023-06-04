В Воздушных силах рассказали о последствиях ночных обстрелов: есть попадание в аэродром вблизи Кропивницкого

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“Было шесть самолетов и выпустили шесть ракет. Могло быть и больше, но по ракете с самолета, очевидно. И пять ударных дронов. Это с аэродрома Сеща (Брянская область рф — ред.), с северного направления они атаковали Сумскую область — есть поражение объектов инфраструктуры”, — сообщил Игнат.

Он добавил, что из шести выпущенных врагом крылатых ракет четыре были уничтожены, а две попали в цель.

"Попали в оперативный аэродром вблизи Кропивницкого. О последствиях, по понятным причинам, я не буду вам говорить, но имеем такие реалии на сегодняшний день.