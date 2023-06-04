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У Повітряних силах розповіли про наслідки нічних обстрілів: є влучання в аеродром поблизу Кропивницького

Київ • УНН

 • 392460 перегляди

КИЇВ. 4 червня. УНН. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити чотири з шести випущених ворогом вночі ракет. Однак дві ракети влучили в ціль – аеродром поблизу Кропивницького. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.

У Повітряних силах розповіли про наслідки нічних обстрілів: є влучання в аеродром поблизу Кропивницького

Цитата

“Було шість літаків і випустили шість ракет. Могло бути й більше, але по ракеті з літака, очевидно. І п’ять ударних дронів. Це з аеродрому Сеща (Брянська область рф — ред.), з північного напрямку вони атакували Сумську область — є ураження об’єктів інфраструктури”, — повідомив Ігнат.

Він додав, що з шести випущених ворогом крилатих ракет чотири були знищені, а дві влучили в ціль.

"Влучили в оперативний аеродром поблизу Кропивницького. Про наслідки, зі зрозумілих причин, я не буду вам говорити, але маємо такі реалії на сьогоднішній день.

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