При тройном ДТП в Днепре погибли два человека

"Трагедия произошла 6 августа в 19:20 на улице Набережная Заводская г. Днепр. Предварительно установлено, что 40-летний водитель грузового автомобиля Mercedes-Benz Vario не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Daewoo Sens под управлением 33-летнего мужчины. После этого автомобиль Mercedes-Benz Vario выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем BMW, за рулем которого находилась 26-летняя женщина", - говорится в сообщении.

В результате аварии водитель Mercedes и его пассажирка погибли на месте происшествия. Водителя BMW доставили в больницу. Водитель Daewoo не пострадал.

Полиция устанавливает все обстоятельства автокатастрофы в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 286 КК Украины.

Напомним, возле жилого массива Чайка под Киевом, произошло ДТП с участием маршрутки и грузовика. В результате аварии пострадал человек.