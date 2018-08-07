У потрійній ДТП у Дніпрі загинули двоє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів сталася на вулиці Набережна Заводська у Дніпрі. Про це повідомив відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, передає УНН.
"Трагедія сталася 6 серпня о 19:20 на вулиці Набережна Заводська м. Дніпра. Попередньо встановлено, що 40-річний водій вантажного автомобіля Mercedes-Benz Vario не впорався з керуванням та допустив зіткнення з автомобілем Daewoo Sens під керуванням 33-річного чоловіка. Після цього автомобіль Mercedes-Benz Vario виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем BMW, за кермом якого перебувала 26-річна жінка", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок аварії водій Mercedes та його пасажирка загинули на місці пригоди. Водійку BMW доставили до лікарні. Водій Daewoo не постраждав.
Поліція встановлює всі обставини автокатастрофи у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 286 КК України.
Нагадаємо, біля житлового масиву Чайка, що під Києвом, сталася ДТП за участі маршрутки та вантажівки. У результаті аварії постраждала людина.