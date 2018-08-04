В тройной ДТП на Закарпатье пострадали три человека

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 29013 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 91834 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 120956 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 128710 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 167531 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152760 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140612 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130392 просмотра

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Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 180152 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118318 просмотра

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В тройной ДТП на Закарпатье пострадали три человека

В тройной ДТП на Закарпатье пострадали три человека

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 августа. УНН. На Закарпатье столкнулись автомобили Volkswagen Tiguan, грузовой автомобиль Mercedes-Benz и автомобиль Volkswagen Transporter, три человека пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.

"В результате столкновения три человека пострадали. А именно: водитель и пассажирка Volkswagen Tiguan 1986 и 1991 года рождения - каретами скорой доставлены в Мукачевскую центральную районную больницу и сейчас находятся в реанимационном отделении. Водитель грузового автомобиля Mercedes-Benz был госпитализирован в приемное отделение Мукачевской ЦРБ. Еще два пассажира Volkswagen Tiguan и Mercedes-Benz получили легкие телесные повреждения и после оказания им доврачебной медицинской помощи от госпитализации отказались", - говорится в сообщении.

Для проведения аварийно-спасательных работ по деблокированию пострадавших в ДТП на место привлекались спасатели 17-й государственной пожарно-спасательной части.

Напомним, в поселке Чаплинка Херсонской области пьяный военный комиссар насмерть сбил супругов 1991 и 1996 года рождения.

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