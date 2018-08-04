В тройной ДТП на Закарпатье пострадали три человека

"В результате столкновения три человека пострадали. А именно: водитель и пассажирка Volkswagen Tiguan 1986 и 1991 года рождения - каретами скорой доставлены в Мукачевскую центральную районную больницу и сейчас находятся в реанимационном отделении. Водитель грузового автомобиля Mercedes-Benz был госпитализирован в приемное отделение Мукачевской ЦРБ. Еще два пассажира Volkswagen Tiguan и Mercedes-Benz получили легкие телесные повреждения и после оказания им доврачебной медицинской помощи от госпитализации отказались", - говорится в сообщении.

Для проведения аварийно-спасательных работ по деблокированию пострадавших в ДТП на место привлекались спасатели 17-й государственной пожарно-спасательной части.

Напомним, в поселке Чаплинка Херсонской области пьяный военный комиссар насмерть сбил супругов 1991 и 1996 года рождения.