У потрійній ДТП на Закарпатті постраждало троє осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. На Закарпатті зіштовхнулись автомобілі Volkswagen Tiguan, вантажний автомобіль Mercedes-Benz та автомобіль Volkswagen Transporter, троє людей постраждали. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.
"Внаслідок зіткнення троє людей постраждали. А саме: водій та пасажирка Volkswagen Tiguan 1986 та 1991 років народження – каретами швидкої доправлені до Мукачівської центральної районної лікарні і наразі перебувають у реанімаційному відділенні. Водія вантажного автомобіля Mercedes-Benz було госпіталізовано до приймального відділення Мукачівської ЦРЛ. Ще два пасажири Volkswagen Tiguan та Mercedes-Benz отримали легкі тілесні ушкодження і після надання їм долікарської медичної допомоги від госпіталізації відмовилися", - йдеться у повідомленні.
Для проведення аварійно-рятувальних робіт по деблокуванню постраждалих у ДТП на місце залучались рятувальники 17-ї державної пожежно-рятувальної частини.
Нагадаємо, у селищі Чаплинка Херсонської області п'яний військовий комісар на смерть збив подружжя 1991 та 1996 року народження.