В порту "Южный" изъяли партию кокаина стоимостью более 200 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. В морском порту "Южный" изъяли партию кокаина стоимостью более 200 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
"Наркотик находился в контейнере с бананами, который прибыл из Эквадора. Кокаин, расфасованный в 47 брикетах, был скрыт в вентиляционных люках. Каждый брикет имел свою фирменную маркировку в виде букв и цифр, что указывает на его принадлежность к определенному наркосиндикату", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ориентировочная стоимость изъятого кокаина весом в 56,4 кг на "черном рынке" может достигать более 200 млн грн. По факту контрабанды наркотиков открыто уголовное производство в соответствии с ст.305 УК.
В ГПСУ добавили, что в феврале и в мае этого года в порту "Южный" уже задерживали крупные партии кокаина. В первом случае в контейнере, который прибыл из Чили с грузом легковых авто, обнаружили 31 брикет кокаина весом более 30 кг. В другом случае наркотик поместили в тайниках, оборудованных с использованием технических полостей контейнера с бананами, который прибыл из Эквадора. Кокаин был расфасован в 45 брикетах общим весом 53,4 кг.
Как сообщал УНН, группа иностранцев предстанет перед судом по подозрению в незаконном приобретении с целью сбыта 47 кг кокаина.