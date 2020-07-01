Група іноземців постане перед судом за підозрою у незаконному придбанні з метою збуту 47 кг кокаїну

“Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно громадян Туреччини та Нідерландів за фактом незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту наркотичних засобів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у липні 2019 року у ході здійснення ряду слідчих (розшукових) дій, направлених на викриття протиправної діяльності зазначених осіб, було виявлено та вилучено наркотичний засіб кокаїн вагою понад 47 кг.

Нагадаємо, співробітник СБУ у складі злочинної групи займався збутом амфетаміну.